Рэшфорд подписал контракт с «Барселоной»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подписал контракт с «Барселоной», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 27-летний англичанин проведет сезон-2025/26 на правах аренды в каталонском клубе.

Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступает за основную команду клуба с 2016 года. Вторую половину сезона-2024/25 англичанин на правах аренды провел в «Астон Вилле». Он сыграл 17 матчей за «львов», забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач.