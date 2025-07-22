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22 июля 2025, 20:20

Рэшфорд подписал контракт с «Барселоной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подписал контракт с «Барселоной», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 27-летний англичанин проведет сезон-2025/26 на правах аренды в каталонском клубе.

Маркус Рэшфорд.«Барселона» сделала блестящий ход, подписав Рэшфорда. Хотя до упора рассматривала другие варианты

Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступает за основную команду клуба с 2016 года. Вторую половину сезона-2024/25 англичанин на правах аренды провел в «Астон Вилле». Он сыграл 17 матчей за «львов», забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач.

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Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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