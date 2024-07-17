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Сегодня, 00:16

«Ренн» подписал 5-летний контракт с полузащитником «Буде-Глимта» Гренбеком

Руслан Минаев
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«Ренн» объявил о переходе полузащитника «Буде-Глимта» Альберта Гренбека.

23-летний датчанин подписал контракт до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценил переход в 15 миллионов евро.

Гренбек перешел в «Буде-Глимт» летом 2022 года из «Орхуса» за 4,8 миллиона евро. Хавбек провел за норвежский клуб 88 матчей, забил 30 голов и сделал 16 результативных передач.

На его счету 1 гол в 8 матчах за молодежную сборную Дании.

ФК Буде-Глимт
ФК Ренн
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