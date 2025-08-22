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22 августа 2025, 05:10

«Ренн» перехватил Хардера у «Милана»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Спортинга» Конрад Хардер продолжит карьеру во Франции. Как сообщает A Bola, 20-летний датчанин выбрал «Ренн», несмотря на интерес со стороны «Милана».

Первое предложение было отклонено лиссабонским клубом, но переговоры продолжаются. По информации источника, «Ренн» сделает новое предложение на сумму более 20 миллионов евро, которое удовлетворит ожидания «львов».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Конрад сыграл в 54 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 10 голевых передач.

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