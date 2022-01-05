Рэмси отказался от перехода в «Бернли»
04:39
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси отклонил предложение от «Бернли», сообщает Sky Sport Italia. Игрок сборной Уэльса не входит в планы главного тренера Массимилиано Аллегри и очень хочет вернуться в АПЛ.
«Бернли» сделал официальное предложение, но Рэмси его категорически отверг, так как хочет перейти в более амбициозный клуб.
В этом сезоне Рэмси сыграл в 5 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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