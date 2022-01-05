Рэмси отказался от перехода в «Бернли»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси отклонил предложение от «Бернли», сообщает Sky Sport Italia. Игрок сборной Уэльса не входит в планы главного тренера Массимилиано Аллегри и очень хочет вернуться в АПЛ.

«Бернли» сделал официальное предложение, но Рэмси его категорически отверг, так как хочет перейти в более амбициозный клуб.

В этом сезоне Рэмси сыграл в 5 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.