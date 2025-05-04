Relevo: «Реал» назначил цену за нападающего Родриго

«Реал» рассматривает варианты продажи нападающего Родриго в летнее трансферное окно, сообщает Relevo.

По информации издания, мадридский клуб готов выслушать предложения, который будут начинаться со 100 миллионов евро. Интерес к 24-летнему бразильцу проявляют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Родриго перед потенциальным уходом хочет пообщаться с Хаби Алонсо, который может возглавить «Реал», чтобы узнать свою роль в команде.

Контракт Родриго истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

В этом сезоне на его счету 13 голов и 10 результативных передач в 50 матчах.