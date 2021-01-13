Рекордсмен по матчам за «Тамбов» Рыбин перешел в «Кубань»
11:48
Защитник Алексей Рыбин покинул «Тамбов», сообщает пресс-служба клуба.
32-летний россиянин продолжит карьеру в «Кубани», выступающей в Олимп ПФЛ.
В составе тамбовского клуба Рыбин провел 180 матчей, что является рекордом клуба. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ на счету футболиста 13 матчей и одна результативная передача.
ЗАЩИТНИК АЛЕКСЕЙ РЫБИН ПОКИДАЕТ «ТАМБОВ» ?— ФК «Тамбов» (@fctambov68) January 13, 2021
Рекордсмен нашей команды по количеству сыгранных матчей продолжит карьеру в краснодарской «Кубани» ?
Благодарим Алексея за огромный вклад в становление нашего клуба и желанием успехов в дальнейшей карьере! ??#РыбаНашейМечты pic.twitter.com/O3qDgcwOQw
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