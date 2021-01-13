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Рекордсмен по матчам за «Тамбов» Рыбин перешел в «Кубань»

11:48
Алексей Рыбин. Фото ФК «Тамбов»
Алексей Рыбин. Фото ФК «Тамбов»
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Защитник Алексей Рыбин покинул «Тамбов», сообщает пресс-служба клуба.

32-летний россиянин продолжит карьеру в «Кубани», выступающей в Олимп ПФЛ.

В составе тамбовского клуба Рыбин провел 180 матчей, что является рекордом клуба. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ на счету футболиста 13 матчей и одна результативная передача.

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