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Ребров может возглавить «Фенербахче»

12:40
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Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров может возглавить «Фенербахче», сообщает turkiyegazetesi.com.tr.

По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает украинского специалиста на пост главного тренера. Также стамбульцев могут возглавить Эрол Булут и Ненад Бьелица.

Ребров выступал за «Фенербахче» с 2002-го по 2004 год. С августа 2018-го 46-летний украинец возглавляет «Ференцварош», с которым стал чемпионом Венгрии.

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