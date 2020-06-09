Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров может возглавить «Фенербахче», сообщает turkiyegazetesi.com.tr.

По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает украинского специалиста на пост главного тренера. Также стамбульцев могут возглавить Эрол Булут и Ненад Бьелица.

Ребров выступал за «Фенербахче» с 2002-го по 2004 год. С августа 2018-го 46-летний украинец возглавляет «Ференцварош», с которым стал чемпионом Венгрии.