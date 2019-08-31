Ребич может стать игроком «Интера»

Форвард «Айнтрахта» Анте Ребич может перейти в «Интер», сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, в хорвате итальянский клуб видит замену для Маттео Политано, который может перейти в «Интер».

25-летний Анте Ребич в текущем сезоне провел шесть матчей за «Айнтрахт» и забил три мяча при одной голевой передаче.

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