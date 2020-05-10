«Реал» ждет ответа от «Арсенала» по Обамеянгу до 15 июня

«Реал» установил срок для принятия решения форварду «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Sunday Mirror.

По сведениям издания, мадридский клуб хочет, чтобы лондонцы приняли решение до 15 июня по возможному переходу 30-летнего габонца. У Обамеянга остался один год в контракте.

В сезоне-2019/20 на счету Обамеянга 20 голов и 1 результативная передача в 32 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 50,4 миллиона фунтов.