«Реал» заинтересован в приобретении защитника «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс может покинуть команду, утверждает Le10 Sport. По информации СМИ, 25-летний бразилец является основным кандидатом для усиления обороны мадридцев.

Сообщается, что летом главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан был лично заинтересован в Маркиньюсе, но переговоры с игроком не завершились удачно из-за требуемой зарплаты.

На Маркиньюса также претендует «Манчестер Сити».

В текущем сезоне защитник провел 23 матча за «ПСЖ» и забил один гол. Его контракт с парижанами действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 65 миллионов евро.