«Реал», «Ювентус» и «Атлетико» интересуются 19-летним хавбеком «Бока Хуниорс»
12:29
Сразу несколько клубов топ-уровня проявляют интерес к полузащитнику «Бока Хуниорс» Агустину Альмендре, утверждает Goal. В числе претендентов на 19-летнего хавбека называют «Ювентус», «Рому», «Реал», «Атлетико», «Севилью» и «Валенсию», за которую выступает россиянин Денис Черышев.
Альмендра дебютировал в «Боке» в 18 лет. В прошлом сезоне он отметился 1 голом в 15 матчах аргентинской суперлиги. Всего за первую команду он отыграл 29 встреч и забил 1 мяч.
Juventus, Roma, Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla AND Valencia are all interested in Boca Juniors teenager Agustin Almendra, Calciomercato are reporting ?— Goal (@goal) September 22, 2019
Here's just a glimpse of what he can do ?pic.twitter.com/Px4cbiraVX