«Реал», «Ювентус» и «Атлетико» интересуются 19-летним хавбеком «Бока Хуниорс»

Сразу несколько клубов топ-уровня проявляют интерес к полузащитнику «Бока Хуниорс» Агустину Альмендре, утверждает Goal. В числе претендентов на 19-летнего хавбека называют «Ювентус», «Рому», «Реал», «Атлетико», «Севилью» и «Валенсию», за которую выступает россиянин Денис Черышев.

Альмендра дебютировал в «Боке» в 18 лет. В прошлом сезоне он отметился 1 голом в 15 матчах аргентинской суперлиги. Всего за первую команду он отыграл 29 встреч и забил 1 мяч.