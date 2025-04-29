«Реал» выбрал Салиба из «Арсенала» одной из приоритетных целей на летнее трансферное окно

«Реал» заинтересован в трансфере защитника лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба, сообщает Marca.

По информации источника, президент мадридцев Флорентино Перес считает 24-летнего француза одной из приоритетных целей для усиления обороны в летнее трансферное окно.

Салиба выступает за «Арсенал» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 46 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.

Контракт защитника с «канонирами» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 80 миллионов евро.