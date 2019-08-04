"Реал" вступил в переговоры с "Аяксом" по ван де Беку

"Реал" начал переговоры по полузащитнику "Аякса" Донни ван де Беку. Контракт 22-летнего голландца рассчитан до лета 2022 года.

– Это правда, что "Реал" контактировал с "Аяксом", – цитирует ван де Бека Fox Sports. – Не могу сказать больше об этом. "Реал" – отличный клуб, но я в "Аяксе" по-прежнему. Посмотрим.

Ван де Бек провел в "Аяксе" всю профессиональную карьеру. В минувшем сезоне он провел 47 матчей и забил 17 голов во всех турнирах. В матче 1-го тура чемпионата Голландии сезона-2019/20 против "Витесса" хавбек отметился результативным ударом.

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