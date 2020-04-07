«Реал» возобновил интерес к Икарди

«Реал» вновь проявляет интерес к форварду «ПСЖ» Мауро Икарди, сообщают испанские СМИ. Футболист принадлежит «Интеру» и играет во Франции на правах аренды.

По данным Mundo Deportivo, У «ПСЖ» есть опция выкупа контракта игрока за 70 миллионов евро. Пока парижский клуб ей не воспользовался. Кроме «Реала», к футболисту также проявляет интерес «Ювентус». Ранее в СМИ сообщалось, что аргентинец не планирует оставаться во Франции.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 31 матч за «ПСЖ» и забил 20 мячей при четырех голевых передачах.