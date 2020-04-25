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«Реал» включился в борьбу за 18-летнего уругвайца Пеллистри

20:16
Факундо Пеллистри. Фото AS
Факундо Пеллистри. Фото AS

18-летний нападающий «Пеньяроля» Факундо Пеллистри может продолжить карьеру в Испании, сообщает AS. Интерес к уругвайскому форварду проявляет «Реал». Помимо него, на игрока претендуют «Бока Хуниорс», «Фламенго» и «Атлетико».

Пеллистри выступает на позиции вингера и уже получил в клубе номер 10, несмотря на юный возраст.

В сезоне-2019 Пеллистри забил 1 гол в 20 матчах чемпионата Уругвая, в нынешнем провел три игры в чемпионате и две — в Кубке Либертадорес до того, как сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

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