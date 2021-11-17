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«Реал» в январе может приобрести ван де Бека

12:59
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Испании, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 24-летнего голландца претендует «Реал». Мадридский клуб надеется приобрести игрока по заниженной цене, так как хавбек не проходит в состав «МЮ».

В текущем сезоне ван де Бек провел 5 матчей, проведя на поле 154 минуты. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора
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