«Реал» в январе может приобрести ван де Бека

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Испании, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 24-летнего голландца претендует «Реал». Мадридский клуб надеется приобрести игрока по заниженной цене, так как хавбек не проходит в состав «МЮ».

В текущем сезоне ван де Бек провел 5 матчей, проведя на поле 154 минуты. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.