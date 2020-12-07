Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Реал Сосьедад» рассматривает вариант аренды Лингарда

16:30
Теги:

«Реал Сосьедад» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом, сообщает Sky Sports.

По данным источника, испанский клуб, который идет вторым в ла лиге, рассматривает вариант аренды 27-летнего футболиста.

Отметим, что в этом сезоне Лингард еще не выходил на поле в составе «Манчестер Юнайтед». Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2021 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир