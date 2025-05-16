«Реал» согласовал трансфер защитника «Борнмута» Хейсена за 50 миллионов фунтов

Защитник «Борнмута» Дин Хейсен в ближайшее время станет игроком «Реала», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 20-летний испанец в данный момент проходит медосмотр, после чего подпишет контракт с мадридцами до 2030 года. Сумма трансфера составит 50 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Хейсен сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. Ранее он выступал также за «Рому» и «Ювентус». В марте 2025 года футболист впервые был вызван в сборную Испании.