Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

3 января, 13:32

«Реал» следит за ситуацией вокруг контракта Родри с «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Реал» продолжает интересоваться полузащитником «Манчестер Сити» Родри, сообщает Marca.

По информации источника, в мадридском клубе следят за ситуацией вокруг контракта 29-летнего испанца с «горожанами». Его действующее соглашение истекает летом 2027 года.

1 января Родри сыграл за «Манчестер Сити» впервые с начала ноября. Он провел 45 минут в матче против «Сандерленда» (0:0) в 19-м туре АПЛ.

Испанский хавбек выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Всего он провел за команду 273 матча, забил 26 голов и сделал 32 результативные передачи.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Читайте также
На Эльбрусе во время восхождения погиб 11-летний школьник
В Иране зафиксировали два землетрясения магнитудой до 4,9
«Почта России» выходит из кризиса с помощью господдержки. Что нужно знать
Травля Мбаппе, чудеса Месси, кошмар Роналду и слишком много долларов и Трампа. Чем войдет в историю чемпионат мира-2026
Шесть человек госпитализированы в Домодедовскую больницу после атаки БПЛА
Рублев обыграл итальянца Дардери в финале турнира ATP-250 в Бостаде
Популярное видео
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сабах» выкупит полузащитника Рахмоналиева у «Рубина»

«Краснодар» хочет купить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
Новости
RSS RSS
Все новости