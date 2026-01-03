«Реал» следит за ситуацией вокруг контракта Родри с «Манчестер Сити»

«Реал» продолжает интересоваться полузащитником «Манчестер Сити» Родри, сообщает Marca.

По информации источника, в мадридском клубе следят за ситуацией вокруг контракта 29-летнего испанца с «горожанами». Его действующее соглашение истекает летом 2027 года.

1 января Родри сыграл за «Манчестер Сити» впервые с начала ноября. Он провел 45 минут в матче против «Сандерленда» (0:0) в 19-м туре АПЛ.

Испанский хавбек выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Всего он провел за команду 273 матча, забил 26 голов и сделал 32 результативные передачи.