«Реал» следит за полузащитником «Наполи»

«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Фабиану Руису. Как сообщает AS, мадридский клуб рассматривает возможность приобретения 23-летнего хавбека в следующем году.

Руис перешел в «Наполи» из «Бетиса» в 2018 году за 30 миллионов евро, его контракт рассчитан до 2023 года, а переговоры по новому соглашению не продвигаются. Они зашли в тупик из-за разногласий по сумме отступных. Представители Руиса настаивают на 100 миллионах евро, а руководство клуба — на 180 миллионах. «Реал» готов воспользоваться этими разногласиями, однако сам Руис пока не хочет покидать Италию.