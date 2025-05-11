«Реал» сделал запрос по трансферу Тео Эрнандеса из «Милана»

«Реал» заинтересован в трансфере защитника «Милана» Тео Эрнандеса, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, мадридцы уже сделали первый запрос о возможном трансфере 27-летнего француза.

Контракт Эрнандеса с «Миланом» истекает в июне 2026 года. Он может покинуть команду этим летом, если откажется продлевать соглашение. С 2017 по 2019 годы футболист уже играл за «Реал».

В текущем сезоне на счету Эрнандеса 48 матчей, пять голов и шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 40 миллионов евро.