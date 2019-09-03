«Реал» расторг контракт с Лукасом Силвой

Полузащитник «Реала» Лукас Силва покинет Мадрид. Клуб расторгнет контракт с 26-летним бразильцем, утверждает AS.

Лукас Силва не сможет продолжить карьеру в крупном европейском чемпиоанте, так как его договор был расторгнут уже после закрытия трансферного окна. Период дозаявок еще открыт только в Португалии до 22 сентября.

Лукас Силва перешел в «Реал» в январе 2015 года. Однако в составе «сливочных» хавбек провел только 9 матчей.

В 2016 году у полузащитника были обнаружены проблемы с сердцем, но после длительного отсутствия он вернулся к выступлениям.

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