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«Реал» рассчитывает подписать Александра-Арнолда

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трент Александр-Арнольд.
Фото AFP

«Реал» сохраняет интерес к защитнику «Ливерпуля» Тренту Александру-Арнолду.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в мадридском клубе рассчитывают, что если не удастся договориться о трансфере в январе, то игрок перейдет летом в качестве свободного агента. Официальные переговоры между сторонами ожидаются в ближайшее время.

26-летний англичанин, который является воспитанником «Ливерпуля», в этом сезоне сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Трент Александр-Арнолд
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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