«Реал» рассчитывает на переход Субименди летом, основной кандидат — «Арсенал»

«Реал» через неофициальные каналы связался с окружением полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди, сообщает As.

Мадридцы дали понять, что рассчитывают подписать контракт с 26-летним испанцем летом 2025 года. Но окончательное решение будет известно по окончании сезона. Основным конкурентом «Реала» в борьбе за хавбека баскского клуба является «Арсенал», который готов выплатить 60 миллионов евро в качестве отступных в контракте игрока.

Субименди в этом сезоне провел за «Реал Сосьедад» 39 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2027-го. Портал Transfermarkt оценил стоимость опорного хавбека в 60 миллионов евро.