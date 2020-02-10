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«Реал» проявляет интерес к Стерлингу

14:59
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«Реал» интересуется форвардом «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом, сообщают британские СМИ.

По данным The Telegraph, испанский клуб следит за ситуацией с игроком. Англичанин пока не договорился о новом контракте. Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года. Испанский клуб может попытаться приобрести его в зимнее трансферное окно.

25-летний футболист в текущем сезоне провел 35 матчей за «Сити» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.

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