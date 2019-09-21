«Реал» проявляет интерес к 16-летнему полузащитнику «Ренна»

«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Ренна» Эдуардо Камавинге. Скауты мадридского клуба просматривали в деле 16-летнего хавбека, сообщает Marca.

На данный момент в активе футболиста насчитывается 14 матчей за первую команду «Ренна». Контракт игрока с красно-черными рассчитан до 2022 года, а его рыночная стоимость, по данным портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.

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