«Реал» присоединился к «Манчестер Сити» и «Ювентусу» в борьбе за Локателли

«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Сассуоло» Мануэлю Локателли, сообщает Calciomercato.

По информации источника, испанскому клубу придется побороться за 23-летнего итальянца с «Манчестер Сити» и «Ювентусом». «Сассуоло» хочет выручить за футболиста около 40 миллионов евро.

Воспитанник «Милана» выступает за «Сассуоло» с 2018 года. В нынешнем сезоне Локателли провел за клуб 21 матч, забил два гола и сделал одну результативную передачу.