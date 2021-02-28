«Реал» присоединился к «Манчестер Сити» и «Ювентусу» в борьбе за Локателли
21:48
«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Сассуоло» Мануэлю Локателли, сообщает Calciomercato.
По информации источника, испанскому клубу придется побороться за 23-летнего итальянца с «Манчестер Сити» и «Ювентусом». «Сассуоло» хочет выручить за футболиста около 40 миллионов евро.
Воспитанник «Милана» выступает за «Сассуоло» с 2018 года. В нынешнем сезоне Локателли провел за клуб 21 матч, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
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