"Реал" предложит за ван де Бека 55 миллионов евро

"Реал" не оставляет попыток подписать полузащитника. После неудачи с трансфером Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" мадридцы намерены приобрести Донни ван де Бека из "Аякса", сообщает beIN Sports. Ожидается, что в ближайшее время "сливочные" предложат 55 миллионов евро.

22-летний ван де Бек провел в "Аяксе" всю профессиональную карьеру. В минувшем сезоне он провел 47 матчей и забил 17 голов во всех турнирах. В матче 1-го тура чемпионата Голландии сезона-2019/20 против "Витесса" хавбек отметился результативным ударом.

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