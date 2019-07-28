"Реал" предложит "МЮ" 150 миллионов фунтов за Погба в случае ухода Бэйла

"Реал" хочет приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщают британские СМИ. Сделка зависит от перехода нападающего мадридцев Гарета Бэйла.

Ранее сообщалось, что 30-летний валлиец близок к переходу в клуб "Цзянсу Сунин"/

Бэйл может подписать контакт на три года, за которые заработает 66 миллионов евро. О трансфере может быть объявлено уже на этой неделе. Если переход состоится, "Реал" предложит "МЮ" 150 миллионов фунтов за Погба, так как у клуба появятся необходимые средства. Зарплата француза составит 600 тысяч фунтов в неделю, информирует The Sun.

26-летний француз в прошлом сезоне провел 47 матчей за "МЮ", забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач.

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