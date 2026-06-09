«Реал» предложил за Альвареса 150 миллионов, «Атлетико» отказал

«Реал» опубликовал на своем официальном сайте заявление о том, что клуб предложил «Атлетико» 150 миллионов евро за нападающего Хулиана Альвареса.

Руководство «Атлетико» поблагодарило «Реал» за предложение, но ответило отказом и не стало продавать футболиста, сославшись на то, что в контракте игрока прописана конкретная сумма отступных.

Альварес выступает за «Атлетико» с августа 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 20 голов и сделал 9 результативных передач в 49 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2030 года, в соглашении прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Альваресу со стороны «Барселоны» и «ПСЖ».