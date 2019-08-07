"Реал" предлагает "Ливерпулю" Иско и 80 миллионов фунтов за Мане

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане может покинуть команду летом, утверждает 90min.com. По информации СМИ, "Реал" готов приобрести у англичан 27-летнего сенегальца за 80 миллионов фунтов стерлингов.
"Сливочные" также готовы включить в сделку хавбека Иско. Отмечается, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лично заинтересован в 27-летнем испанце.
В сезоне-2018/19 Мане принял участие в 50 играх "Ливерпуля", забил 26 голов и сделал 2 результативные передачи. Стоимость 27-летнего сенегальца составляет 120 миллионов евро по версии transfermarkt.de. Его контракт с английской командой рассчитан до 30 июня 2023 года. Мане выиграл Лигу чемпионов с "Ливерпулем".
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-08-07-oleg_kononov_shveytsarskiye_komandy_pokazyvayut_organizovannyy_futbol_k_tunu_eto_tozhe_otnositsya/