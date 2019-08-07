"Реал" предлагает "Ливерпулю" Иско и 80 миллионов фунтов за Мане

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане может покинуть команду летом, утверждает 90min.com. По информации СМИ, "Реал" готов приобрести у англичан 27-летнего сенегальца за 80 миллионов фунтов стерлингов.

"Сливочные" также готовы включить в сделку хавбека Иско​. Отмечается, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп​ лично заинтересован в 27-летнем испанце.

В сезоне-2018/19 Мане принял участие в 50 играх "Ливерпуля", забил 26 голов и сделал 2 результативные передачи. Стоимость 27-летнего сенегальца составляет 120 миллионов евро по версии transfermarkt.de. Его контракт с английской командой рассчитан до 30 июня 2023 года. Мане выиграл Лигу чемпионов с "Ливерпулем".

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