Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

2 июня, 08:54

«Реал» предлагает «Бенфике» 35 миллионов евро за Каррераса

Руслан Минаев

«Реал» не может договориться о переходе защитника «Бенфики» Альваро Каррераса, сообщает A Bola.

По данным источника, мадридцы предлагают за 22-летнего испанца 35 миллионов евро. «Бенфика» просит размер отступных — 50 миллионов.

Каррерас в сезоне-2024/25 провел за »Бенфику» 50 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Бенфика
ФК Реал
Читайте также
Семака задержали с женой в Мюнхене, а Глушенков переживает личную драму. Что происходит в «Зените»
Синоптики спрогнозировали морозы до -40 градусов в нескольких регионах России
Джейк Пол и Энтони Джошуа проведут боксерский бой в ночь на 20 декабря
Эксперт рассказал о введении новых правил гостиничных услуг с марта 2026 года
Борис Беккер женился в третий раз
Самолет компании Air Astanа экстренно сел в Алма-Ате из-за задымления на борту
Популярное видео
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Челси» подпишет контракт с форвардом «Ипсвича» Делапом до 2031 года

«Челси» ведет переговоры о переходе форварда «Боруссии» Гиттенса

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости