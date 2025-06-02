«Реал» предлагает «Бенфике» 35 миллионов евро за Каррераса

«Реал» не может договориться о переходе защитника «Бенфики» Альваро Каррераса, сообщает A Bola.

По данным источника, мадридцы предлагают за 22-летнего испанца 35 миллионов евро. «Бенфика» просит размер отступных — 50 миллионов.

Каррерас в сезоне-2024/25 провел за »Бенфику» 50 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.