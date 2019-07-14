"Реал" поставил "Наполи" ультиматум по Хамесу

Переход полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса в "Наполи" находится под вопросом. Мадридцы намерены завершить сделку как можно быстрее и поставили условие итальянскому клубу – договориться о трансфере до четверга, 18 июля, или он не состоится. Неаполитанцы собирались занять выжидательную позицию, чтобы сбить цену. Ранее появилась информация, что "Атлетико" намерен перехватить полузащитника.

Последние два сезона Родригес провел на правах аренды в "Баварии". За мюнхенцев он в общей сложности отыграл 67 матчей и забил 15 голов во всех турнирах.

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