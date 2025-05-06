Футбол
6 мая, 14:12

«Реал» попросил «Ливерпуль» раньше отпустить Трента ради участия в клубном чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Реал» хочет, чтобы «Ливерпуль» отпустил защитника Трента Александр-Арнолда до завершения контракта, сообщает Sky Sports.

По информации источника, это связано с участием мадридцев в клубном чемпионате мира, который пройдет с 15 июня по 13 июля. Контракт 26-летнего англичанина с мерсисайдцами истекает 30 июня.

5 мая 26-летний англичанин объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона. Его соглашение с мерсисайдцами истекает 30 июня.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Трент в ближайшее время станет игроком «Реала».

Александр-Арнолд является воспитанником мерсисайдцев и находился в системе клуба с 2004 года. За «Ливерпуль» он провел 352 матча, забил 23 гола и сделал 92 результативные передачи. В составе клуба защитник дважды становился чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Футбольной лиги (дважды), а также выигрывал клубный чемпионат мира.

  • Эрик Стейн

    Очередная эпопея как игрок переход в Реал, сначала Мбаппе-несколько лет в ближайшее время переходил...теперь Трент-уже с полгода в ближайшее время переходит, он уже давно мог официально подписать контракт с ними, но нет, надо мусолить эту тему чуть ли не куждую неделю-в ближайшее время))

    06.05.2025

  • zg

    Дык накиньте ничего не значащий лямчик и будет вам счастье!)

    06.05.2025

