«Реал» попросил «Ливерпуль» раньше отпустить Трента ради участия в клубном чемпионате мира

«Реал» хочет, чтобы «Ливерпуль» отпустил защитника Трента Александр-Арнолда до завершения контракта, сообщает Sky Sports.

По информации источника, это связано с участием мадридцев в клубном чемпионате мира, который пройдет с 15 июня по 13 июля. Контракт 26-летнего англичанина с мерсисайдцами истекает 30 июня.

5 мая 26-летний англичанин объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона. Его соглашение с мерсисайдцами истекает 30 июня.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Трент в ближайшее время станет игроком «Реала».

Александр-Арнолд является воспитанником мерсисайдцев и находился в системе клуба с 2004 года. За «Ливерпуль» он провел 352 матча, забил 23 гола и сделал 92 результативные передачи. В составе клуба защитник дважды становился чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Футбольной лиги (дважды), а также выигрывал клубный чемпионат мира.