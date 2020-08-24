«Реал» попробует купить Мбаппе после поражения «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«Реал» снова обратил внимание на нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе, сообщает El Mundo Deportivo. Мадридцы внимательно следят за намерениями молодого форварда и готовы попытаться подписать его, если он решит не продлевать контракт с «ПСЖ».

Отмечается, что парижанам стало сложнее удержать Мбаппе в команде после поражения во вчерашнем финале Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1).

Контракт Мбаппе с парижским клубом заключен до 2022 года, «Реал» рассчитывает взять его в 2021-м по заниженной цене, когда у француза останется год контракта.

В сезоне-2019/20 Мбаппе провел за «ПСЖ» 37 матчей и забил 30 мячей во всех турнирах.