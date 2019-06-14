"Реал" подписал 18-летнего хавбека сборной Японии, воспитанника "Барселоны"

"Реал" объявил о подписании контракта с японским полузащитником Такэфусой Кубо. 18-летний хавбек будет играть за дубль мадридцев "Кастилью".

Кубо ранее защищал цвета "Токио". В сезоне-2019 он успел провести в чемпионате Японии 13 игр и забить 4 мяча. 9 июня он дебютировал в составе сборной Японии в товарищеском матче с Сальвадором (2:0).

По данным Marca, "Реал" заключит с Кубо пятилетний контракт с годовой зарплатой 1,2 миллиона евро.

С 2011 по 2015 год Кубо тренировался и играл за юношеские команды "Барселоны", принципиального соперника "Реала".