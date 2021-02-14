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«Реал» планирует выставить на продажу Бэйла и Иско в летнее трансферное окно

13:54
Гарет Бэйл. Фото AFP
Гарет Бэйл. Фото AFP
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«Реал» готов расстаться в конце сезона с полузащитниками Гаретом Бэйлом и Иско, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, мадридский клуб в летнее трансферное окно выставит обоих футболистов на продажу.

Бэйл на данный момент выступает в аренде в «Тоттенхэме», если «шпоры» не захотят продлевать аренду, валлиец вернется в мадридский клуб. Ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба недовольно игроком.

В текущем розыгрыше Бэйл провел 7 матчей в АПЛ, отметившись голом, Иско имеет в активе 13 игр в ла лиге и 1 результативную передачу.

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