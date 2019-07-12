"Реал" планирует продать игроков на 100 миллионов евро, чтобы купить Погба

"Реал" по-прежнему заинтересован в покупке у "Манчестер Юнайтед" полузащитника Поля Погба​. Как утверждает Cadena SER, мадридский клуб планирует для осуществления покупки француза этим летом продать игроков на 100 миллионов евро, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

Ранее СМИ сообщали, что английский клуб продаст Погба, которого хочет видеть в "Реале" Зинедин Зидан, за 180 миллионов евро.

В прошлом сезоне Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил 13 мячей. Также на его счету два гола в девяти матчах в Лиге чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" готов продать Погба за 180 миллионов евро