«Реал» планирует бесплатно подписать Павара

Защитник «Баварии» Беньямин Павар может продолжить карьеру в «Реале», сообщает издание El Nacional. Контракт игрока с мюнхенцами истекает летом 2023 года и клуб из Мадрида надеется подписать игрока бесплатно.

По информации источника, 26-летний защитник не планирует продлевать контракт с «Баварией», из-за плохих отношений с главным тренером немецкого клуба Юлианом Нагельсманном.

Павар выступает за мюнхенцев с 2019 года. В текущем сезоне сыграл 21 матч во всех турнирах и забил 4 гола.