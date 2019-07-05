"Реал" ожидает, что Погба попросит "Манчестер Юнайтед" продать его

"Реал" продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Мадридцы надеются, что хавбек сделает запрос о переходе, сообщает Mundo Deportivo. Испанский клуб не готов платить за француза больше 150 миллионов, в то время как манкунианцы рассчитывают выручить 170.

Ранее "Реал" хотел включить в сделку нападающего Гарета Бэйла, добавив 80 миллионов, но "Манчестер Юнайтед" ответил отказом. "Ювентус" продолжает следить за ситуацией. Погба не намерен ехать в предсезонное турне "красных дьяволов" в Австралию и США.

В прошлом сезоне 26-летний Поль Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей и забил 13 мячей. Также на его счету два гола в девяти матчах в Лиге чемпионов.

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