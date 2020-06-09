«Реал» откажется от трансфера ван де Бека из-за отсутствия денег

«Реал» не будет подписывать полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека, сообщает Marca.

По сведениям источника, мадридцы не готовы тратить большие средства на приобретения игроков, в том числе и 23-летнего голландца.

Ранее об интересе к хавбеку сообщалось со стороны «Манчестер Юнайтед».

На счету ван де Бека 10 голов и 11 результативных передач в 37 матчах за «Аякс» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голландца в 44 миллиона евро.