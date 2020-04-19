«Реал» отказался покупать Кейна из-за пандемии коронавируса

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн не перейдет в «Реал» этим летом, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, мадридцы рассматривали 26-летнего англичанина в качестве приоритетной цели, однако на фоне нестабильной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса клубу пришлось отказаться от этой сделки.

В текущем сезоне Кейн провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал две результативные передачи.