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«Реал» отказался покупать Кейна из-за пандемии коронавируса

10:31
Харри Кейн. Фото Reuters
Харри Кейн. Фото Reuters
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Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн не перейдет в «Реал» этим летом, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, мадридцы рассматривали 26-летнего англичанина в качестве приоритетной цели, однако на фоне нестабильной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса клубу пришлось отказаться от этой сделки.

В текущем сезоне Кейн провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал две результативные передачи.

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