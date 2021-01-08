«Реал» отдал в аренду «Хетафе» Такефуса Кубо

«Реал» на официальном сайте сообщил о переходе полузащитника Такефуса Кубо в «Хетафе» на правах аренды. Контракт 19-летнего игрока с командой рассчитан на полгода.

В августе 2020 года футболист был отдан в аренду «Вильярреалу», однако в клубе были недовольны результатами игрока и досрочно вернули обратно.

В текущем сезоне Кубов в 13 матчах ла лиги не отметился результативными действиями. Контракт японца с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.