«Реал» определился, когда подпишет Холанна
17:25
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн летом 2022 года станет игроком «Реала», сообщает AS.
По данным источника, мадридцы рассчитывают не тратить много денег в следующее летнее трансферное окно, чтобы сэкономить и подписать 20-летнего норвежца через год.
В нынешнем сезоне бундеслиги Холанн провел пять матчей, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи. По данным портала Transfermarket, ориентировочная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.
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