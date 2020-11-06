Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Реал» определился, когда подпишет Холанна

17:25
Теги:

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн летом 2022 года станет игроком «Реала», сообщает AS.

По данным источника, мадридцы рассчитывают не тратить много денег в следующее летнее трансферное окно, чтобы сэкономить и подписать 20-летнего норвежца через год.

В нынешнем сезоне бундеслиги Холанн провел пять матчей, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи. По данным портала Transfermarket, ориентировочная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир