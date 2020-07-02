«Реал» объявил о переходе Ашрафа Хакими в «Интер»

«Реал» договорился с «Интером» о переходе защитника Ашрафа Хакими в итальянский клуб. Об этом сообщает официальный сайт «Реала». Детали сделки не указаны.

Футболист в сезоне-2019/20 выступал в аренде за дортмундскую «Боруссию». 21-летний игрок провел за немецкую команду 45 матчей во всех турнирах, на его счету 9 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марокканца в 54 миллиона евро.

По данным La Gazzetta dello Sport, контракт игрока с «Интером» будет рассчитан на пять лет. Указано, что сумма отступных составит 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов «Реал» может получить в виде бонусов.