Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Реал» объявил о переходе Ашрафа Хакими в «Интер»

2 июля 2020, 17:10
Ашраф Хакими. Фото AFP
Ашраф Хакими. Фото AFP
Теги:

«Реал» договорился с «Интером» о переходе защитника Ашрафа Хакими в итальянский клуб. Об этом сообщает официальный сайт «Реала». Детали сделки не указаны.

Футболист в сезоне-2019/20 выступал в аренде за дортмундскую «Боруссию». 21-летний игрок провел за немецкую команду 45 матчей во всех турнирах, на его счету 9 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марокканца в 54 миллиона евро.

По данным La Gazzetta dello Sport, контракт игрока с «Интером» будет рассчитан на пять лет. Указано, что сумма отступных составит 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов «Реал» может получить в виде бонусов.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир