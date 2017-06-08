04:29 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Реал" не готов платить за Мбаппе 135 миллионов евро

4

Руководство "Реала" продолжает переговоры по поводу возможного трансфера нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе. Как сообщает ABC, испанцы готовы заплатить за 18-летнего француза 85 миллионов евро, а также еще десять миллионов в качестве бонусов в течение пяти лет. "Монако" при этом продолжает настаивать на сумме в 135 миллионов. На Мбаппе также претендуют "Арсенал" и "Ливерпуль".

В прошедшем сезоне Мбаппе провел 44 матча в составе команды, в которых забил 26 мячей. В Лиге чемпионов он отыграл девять поединков и записал на свой счет шесть голов.

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

да и не нужен он сейчас Реалу.

10:38

Урфин Джюс

Нормальный ход. Они просто не хотят его продавать . И посему выставили фантастические отступные . В свое время Динамо за Данни 30 миллионов выставило, но просто не учли, что у нас есть газпром. Не исключаю, что покупатель-таки найдется, в лице небедных шейхов и Мансити или их коллег из ПСЖ..

09:07

saber1

Они там что - ошалели???

08:06

баламошка

Губа - не дура у монаки) Пусть попросят 134 за него.

07:25