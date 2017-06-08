"Реал" не готов платить за Мбаппе 135 миллионов евро

Руководство "Реала" продолжает переговоры по поводу возможного трансфера нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе. Как сообщает ABC, испанцы готовы заплатить за 18-летнего француза 85 миллионов евро, а также еще десять миллионов в качестве бонусов в течение пяти лет. "Монако" при этом продолжает настаивать на сумме в 135 миллионов. На Мбаппе также претендуют "Арсенал" и "Ливерпуль".
В прошедшем сезоне Мбаппе провел 44 матча в составе команды, в которых забил 26 мячей. В Лиге чемпионов он отыграл девять поединков и записал на свой счет шесть голов.
shpasic
да и не нужен он сейчас Реалу.
10:38
Урфин Джюс
Нормальный ход. Они просто не хотят его продавать . И посему выставили фантастические отступные . В свое время Динамо за Данни 30 миллионов выставило, но просто не учли, что у нас есть газпром. Не исключаю, что покупатель-таки найдется, в лице небедных шейхов и Мансити или их коллег из ПСЖ..
09:07
saber1
Они там что - ошалели???
08:06
баламошка
Губа - не дура у монаки) Пусть попросят 134 за него.
07:25