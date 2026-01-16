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16 января, 00:48

«Реал» может заплатить 500 миллионов евро за переход Холланна

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

«Реал» хочет в летнее трансферное окно подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, утверждает Sky Sport Germany.

По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес лично заинтересован в приобретении 25-летнего норвежца. Сделка может обойтись «Реалу» в 500 миллионов евро с учетом бонусов и зарплаты.

Действующий контракт Холанна с «Манчестер Сити» рассчитан до 2034 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

В этом сезоне Холанн забил 26 голов и сделал 4 голевые передачи в 29 матчах во всех турнирах.

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Эрлинг Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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