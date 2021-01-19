«Реал» может отказаться от покупки Мбаппе из-за его стоимости

«Реал» может отказаться от идеи покупать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, руководство мадридского клуба уверено, что парижане отпустят француза минимум за 150 миллионов евро. «Реал» не готов платить такие деньги за 22-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что Мбаппе — главная трансферная цель «Реала». Клуб хотел его приобрести летом 2021 года. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.