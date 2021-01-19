Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Реал» может отказаться от покупки Мбаппе из-за его стоимости

13:00
Теги:

«Реал» может отказаться от идеи покупать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, руководство мадридского клуба уверено, что парижане отпустят француза минимум за 150 миллионов евро. «Реал» не готов платить такие деньги за 22-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что Мбаппе — главная трансферная цель «Реала». Клуб хотел его приобрести летом 2021 года. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир