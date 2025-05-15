Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

15 мая, 16:15

«Реал» интересуется голкипером «Эспаньола» Жоаном Гарсией

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Реал» заинтересован в трансфере вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсии, сообщает журналист Мельчор Руис.

По информации источника, мадридцы могут обратиться к кандидатуре 24-летнего испанца, если команду решит покинуть Андрей Лунин.

Гарсия является воспитанником «Эспаньола». В текущем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, пропустил 47 мячей и семь раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 20 миллионов евро.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Реал
ФК Эспаньол
Читайте также
Суд арестовал заместителя гендиректора «Стройтехнохолдинга» за мошенничество
В Венгрии назвали «единственное возможное решение» для сохранения Украины
Джикия опять хочет в «Спартак», Пруцева отказываются продавать сербы, а вундеркинд «МЮ» готовит гражданство. Кто из россиян может усилить клубы РПЛ под новый лимит
Лыжник, поддержавший возвращение россиян, дал бой норвежцам на Кубке мира
Семилетняя дочь Заворотнюк выступит в ледовом шоу Навки. Отец не против
Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах по урегулированию
Популярное видео
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Маккаби» — «Лион»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Маккаби» — «Лион»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бранн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бранн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Янг Бойз»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Янг Бойз»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Валерий Карпин: «Возглавив «Динамо», переоценил свои силы»
Валерий Карпин: «Возглавив «Динамо», переоценил свои силы»
«Олимпиакос» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Олимпиакос» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Бавария»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Бавария»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Интер»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Интер»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — ПСВ: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — ПСВ: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Копенгаген» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Копенгаген» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Монако»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Монако»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Челси» — «Барселона»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Барселона»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Байер»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Байер»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • serkonol

    в данном случае мои комменты основаны на фактах, а твои на ерунде. хотя ты прав, каждый имеет право на свою точку зрения.

    15.05.2025

  • andy1962

    ты просто кретин. Можешь читать мои комментарии, но не пиши свои дебильные рецензии. Запомни - каждый имеет право на свою точку зрения.

    15.05.2025

  • serkonol

    мне всё понятно, с безмозглым бесполезно спорить:grin: или мозги есть, но прикольно троллить куртуа?))) иногда пишите разумные вещи, но предыдущий коммент - полнейший бред!!! вероятно, в вашем мире дважды два пять))) постараюсь больше не читать ваши комменты и не отвечать.

    15.05.2025

  • andy1962

    Хоть вы и дожили до седых мудей, а в футболе абсолютно ничего не понимаете. Но не отчаивайтесь, время еще есть. Был такой матч - Арсенал-ЦСКА. Арсенал создал 20 голевых моментов с ударами в створ ворот. Акинфеев не пропустил. Дылда Куртуа может спасти, но один раз на сотню. Команда просто не верит в бельгийца. Конечно, он мог бы играть в Омонии или Арисе, но для Реала это нонсенс. Только не говорите мне, что именно с ним РЕАЛ выиграл много ушастых. Реал бы и с условным Латышонком выиграл бы, может и больше. Однозначно - половина вратарей в нашей лиге лучше Куртуа.

    15.05.2025

  • serkonol

    включить мозги не пробовали?) футбол смотрю не меньше твоего, а может и поболее. что-то слышали про травмы основных защитников реала? а запасные не так надёжны. хотя и куртуа после тяжёлой травмы иногда косячит. 4-0 и 5-2 да, бывает и так. но глупо вешать всех собак на куртуа. почти в каждом матче он совершает по несколько сейвов. победа в финале лиги чемпионов в 2022-м году полностью его заслуга. да и в финале лч в 2024-м сыграл прилично. p.s. Уверен, у нас, в России, бельгиец бы не играл ни в одной из команд РПЛ. что это если не троллинг?)

    15.05.2025

  • andy1962

    Я футбол смотрю с 1971 года. Много видел вратарей - наших и иносранных. Но такую неповоротливую куклу как Куртуа, никогда не видел. Это lapsus naturae. Удивительно, как Реал его терпит..! Класико....5...3..и 4...от Барселоны! Выссокий класс!

    15.05.2025

  • serkonol

    за хейт куртуа деньги платят, или там личное?)

    15.05.2025

  • andy1962

    Когда же в Реале поймут, что замещать надо не хорошего вратаря Лунина, а неповоротливую дылду Куртуа. Уверен, у нас, в России, бельгиец бы не играл ни в одной из команд РПЛ.

    15.05.2025

  • shpasic

    14 мая, 17:29 «Барселона» намерена подписать вратаря Гарсию из «Эспаньола» 10 мая, 07:39 «Арсенал» интересуется вратарем Гарсией из «Эспаньола»

    15.05.2025

    • Вирц прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»

    Топ-клубы АПЛ нацелились на Давида на фоне объявления об уходе из «Лилля»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости