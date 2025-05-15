«Реал» интересуется голкипером «Эспаньола» Жоаном Гарсией

«Реал» заинтересован в трансфере вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсии, сообщает журналист Мельчор Руис.

По информации источника, мадридцы могут обратиться к кандидатуре 24-летнего испанца, если команду решит покинуть Андрей Лунин.

Гарсия является воспитанником «Эспаньола». В текущем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, пропустил 47 мячей и семь раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 20 миллионов евро.