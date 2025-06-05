«Реал» и «Бенфика» завершают трансфер защитника Каррераса

«Реал» договорился о переходе защитника «Бенфики» Альваро Каррераса, сообщает Marca.

Мадридцы выплатят за 22-летнего испанца 50 миллионов евро. Ранее португальцы отклонили предложение в 35 миллионов. При этом «Реал» сможет заявить Каррераса для участия в клубном чемпионате мира.

Фланговый защитник в сезоне-2024/25 провел за «Бенфику» 50 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.